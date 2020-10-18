У Харкові в районі Південного вокзалу 18 жовтня прогримів вибух. Під наглядом правоохоронців та рятувальників підірвали старий елеватор. Подивитися на серію вражаючих вибухів прийшло чимало людей.

Перший вибух прогримів приблизно о 14:00 у районі Південного вокзалу або палацу спорту "Локомотив". Про це повідомляє телеграм-канал "Харьков 1654".

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Раніше помічник начальника ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін у коментарі KHARKIV Today заявив, що руйнувати будуть не всю будівлю, а лише частину.

Ці види робіт проводить спеціалізована організація. Вони дають гарантії, що воно нікуди не вийде за межі цієї території. Там планується розібрати таким чином деякі колосники (внутрішні конструкції – 24 канал). Не всі будівля, я зрозумів так,

– пояснив він.

Зауважимо, що старий елеватор не використовують з 1995 року. Будівля перебуває в аварійному стані й постійно руйнується, тож знести її набагато безпечніше, ніж чекати поки вона сама розвалиться.

До слова, такі вибухи не рідкість для Харкова, подібне відбувалося на шкірзаводі й на м'ясокомбінаті.

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