У Харкові водій Suzuki 29 жовтня збив пішохода. Той перебігав вулицю у недозволеному місці.

На відео, яке опублікували в телеграм-каналі "ХС Харьков", не видно світлофорів або пішохідних переходів. Люди в коментарях також зазначають, що у цьому місці немає їх, натомість пишуть, що там дуже часто хтось перебігає дорогу.

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ДТП трапилось на проспекті Гагаріна. У цьому місці є підземний перехід, а рух доволі насичений. Аварії на цьому проспекті трапляються, на жаль, часто.

Дивіться відео про наслідки ДТП: