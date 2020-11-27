Жахлива смертельна аварія сталася вранці 27 листопада на вулиці Молочній в Основ'янському районі Харкова. Вантажівка Iveco на смерть переїхала 64-річну жінку.

Подробиці жахливої ДТП повідомили у поліції Харківської області. За попередніми даними, жінка почала переходити дорогу на заборонений сигнал світлофора.

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Всі обставини інциденту наразі з'ясовують слідчі, які працюють на місці події.

Що відомо про смертельну аварію в Харкові

Судячи з відео, яке зняв реєстратор свідка події, пенсіонерка почала рух пішохідним переходом на червоне світло. При цьому йшла вона фактично впритул до вантажівки. 45-річний чоловік, який сидів за кермом автовоза, почав їхати та скоїв наїзд на жінку, яка впала під колеса.

Багатотонна машина розчавила постраждалу та кілька метрів протягнула її асфальтом. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці події.

За фактом ДТП із загиблою правоохоронці відкрили кримінальну справу. Якщо водія вантажівки визнають винним, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років із забороною керувати автівками.

Дивіться відео жахливої ДТП в Харкові, а якому загинула 64-річна жінка: