Вранці 26 листопада у Харкові сталася чергова смертельна аварія за участю легковика BMW. Водій машини допустив зіткнення із жінкою, яка переходила дорогу.

Внаслідок удару потерпіла отримала не сумісні з життям травми, повідомляє спільнота "Х Салтовка" у телеграмі. Очевидці інциденту стверджують, що за кермом автівки перебував іноземець.

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Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлять всі обставини аварії.

Що відомо про смертельну ДТП в Харкові

Аварія сталася близько 7 ранку на вулиці Гольдбергівській біля будинку 75. За попередніми даними, BMW 520 їхала на чималій швидкості. У цей час жінка переходила дорогу на невстановленому для цього місці.

Судячи з ушкоджень машини, зіткнення було потужним.

За фактом наїзду на пішохода слідчі відкриють кримінальне провадження. Якщо провину водія визнає суд, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення із позбавленням права керування на 3 роки після звільнення.