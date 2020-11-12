У Харкові 11 листопада сталась жахлива трагедія – позашляховик на великій швидкості збив вагітну жінку. Вона переходила дорогу по переходу. Свідки ДТП кажуть, що від удару її віднесло на 30 метрів.

Інцидент стався неподалік торгового центру Wizard. Про ДТП повідомляє поліція Харкова. Читайте також В Миколаєві BMW розірвала Mitsubishi: за кермом міг бути депутат-мажор Правоохоронці повідомляють, що за кермом BMW був 63-річний чоловік. ДТП сталась ввечері 11 листопада на проспекті Льва Ландау. Жінці було 42 роки. В телеграм-каналі "Кримінальна Україна" пишуть, що вона була вагітна, а водій тверезим. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водію BMW загрожує ув’язнення від 3 до 8 років. Наслідки жахливого ДТП у Харкові: дивіться відео (18+)