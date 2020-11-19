У Харкові 19 листопада повідомили про мінування сервісного центру МВС. Правоохоронці наразі перевіряють інформацію.

Начебто вибухівка є у двох адміністративних будівлях. Про це повідомляє пресслужба поліції.

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На місце прибули поліціянти та вибухотехніки.

Здійснюється огляд приміщень та прилеглої території, а також проводиться евакуація громадян,

– йдеться у повідомленні.

Харківське видання Newsroom зазначає, що однією з будівель є сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, що розташований на вулиці Шевченка.

Примітно, що повідомлення про ймовірне мінування надійшло до чергової частини поліції близько 9:15. Але на сайті Нацполіції зазначається, що станом на 12:01 слідчо-оперативна група все ще перевіряє інформацію.

Наразі пресслужба Нацполіції Харківської області не відповідає.

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