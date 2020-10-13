В харківському аеропорту 13 жовтня затримали кілька рейсів через туман. Літаки не можуть вчасно приземлитись та злетіти.

Видимість в Харкові складає 200 – 500 метрів. Про це "Суспільному" розповіла речниця аеропорту.

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Які літаки не змогли сісти

О 00:10 в Харків мав прибути літак з Анталії. Його перенаправили у Бориспіль.

Ще один літак, який мав приземлитись в Харкові о 10:50, затримують на 8 годин.

Які літаки не змогли злетіти

Літак, який мав вилетіти з Харкова до Анталії о 02:00, затримався до 12:20.

Борт, який мав вилетіти о 12:40, затримали на 7 годин.

Ми не очікуємо, що до цього часу триватиме така погода. Якщо змістився один рейс, то й інші зміщуються,

− розповіла речниця аеропорту.

При цьому літаки, які зранку відправлялися з Харкова до Шарм-ель-Шейха та Києва, вилетіли вчасно. В аеропорті пояснили, що рішення про зліт приймають екіпажі літаків.

Так зранку виглядав один з районів Харкова / Фото Об'єктив

Так це саме місце виглядає без туману / Фото з місцевого видання "Об'єктив"

Дивіться відео туману в Харкові:

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