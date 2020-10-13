В Харкові через густий туман затримують авіарейси: фото, відео
В харківському аеропорту 13 жовтня затримали кілька рейсів через туман. Літаки не можуть вчасно приземлитись та злетіти.
Видимість в Харкові складає 200 – 500 метрів. Про це "Суспільному" розповіла речниця аеропорту.
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Які літаки не змогли сісти
- О 00:10 в Харків мав прибути літак з Анталії. Його перенаправили у Бориспіль.
- Ще один літак, який мав приземлитись в Харкові о 10:50, затримують на 8 годин.
Які літаки не змогли злетіти
- Літак, який мав вилетіти з Харкова до Анталії о 02:00, затримався до 12:20.
- Борт, який мав вилетіти о 12:40, затримали на 7 годин.
Ми не очікуємо, що до цього часу триватиме така погода. Якщо змістився один рейс, то й інші зміщуються,
− розповіла речниця аеропорту.
При цьому літаки, які зранку відправлялися з Харкова до Шарм-ель-Шейха та Києва, вилетіли вчасно. В аеропорті пояснили, що рішення про зліт приймають екіпажі літаків.
Так зранку виглядав один з районів Харкова / Фото Об'єктив
Так це саме місце виглядає без туману / Фото з місцевого видання "Об'єктив"
Дивіться відео туману в Харкові:
Правила дорожнього руху у тумані: що рекомендує поліція
- Рухатись з такою швидкістю, щоб видимої відстані вистачило для екстреної зупинки.
- Збільшити дистанцію між машинами.
- Увімкнути ближнє світло.
- Не допускати запотівання скла.
- Слідкувати за розміткою на дорозі.
- У разі повної відсутності видимості треба з'їхати на узбіччя і почекати. При цьому слід увімкнути аварійні вогні.