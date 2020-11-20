У Харкові 20 листопада чоловік прийшов у гості до колишньої дружини й підірвав у квартирі гранату. Після цього він вийшов на вулицю й кинув ще одну. У результаті постраждав лише він сам – вибухом відірвало руку.

У квартирі перебувало троє – жінка, її сестра та маленька дитина. Про це пишуть на сайті Нацполіції.

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Перший вибух

Жінка зателефонувала в поліцію й повідомила, що прийшов її колишній чоловік й погрожує гранатою. Правоохоронці швидко зреагували, але вибуху уникнути не вдалося.

На щастя, від нього постраждало лише житло. Жінку трохи зачепило – з нею усе добре.

Наслідки вибуху у Харкові / Фото телеграм-каналу "Типове ХТЗ"

Квартиру від вибуху рознесло / Фото телеграм-каналу "Типове ХТЗ"

Другий вибух

Згодом чоловік вийшов на вулицю й у дворі спочатку грався ще однією гранатою, а потім її кинув – від вибуху йому відірвало одну руку.

Після цього він просто сів на лавочку, а коли побачив, що його оточують поліціянти, почав незграбно тікати, але правоохоронці його швидко поклади на землю.

У Харкові чоловік кидався гранатами: дивіться відео

Чоловіка забрала швидка, а правоохоронці будуть встановлювати всі обставини цієї події. Ймовірно, що йому загрожує тюрма.