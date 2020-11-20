Погрожував колишній дружині, а потім сам підірвався: у Харкові чоловік кидався гранатами
У Харкові 20 листопада чоловік прийшов у гості до колишньої дружини й підірвав у квартирі гранату. Після цього він вийшов на вулицю й кинув ще одну. У результаті постраждав лише він сам – вибухом відірвало руку.
У квартирі перебувало троє – жінка, її сестра та маленька дитина. Про це пишуть на сайті Нацполіції.
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Перший вибух
Жінка зателефонувала в поліцію й повідомила, що прийшов її колишній чоловік й погрожує гранатою. Правоохоронці швидко зреагували, але вибуху уникнути не вдалося.
На щастя, від нього постраждало лише житло. Жінку трохи зачепило – з нею усе добре.
Наслідки вибуху у Харкові / Фото телеграм-каналу "Типове ХТЗ"
Квартиру від вибуху рознесло / Фото телеграм-каналу "Типове ХТЗ"
Другий вибух
Згодом чоловік вийшов на вулицю й у дворі спочатку грався ще однією гранатою, а потім її кинув – від вибуху йому відірвало одну руку.
Після цього він просто сів на лавочку, а коли побачив, що його оточують поліціянти, почав незграбно тікати, але правоохоронці його швидко поклади на землю.
У Харкові чоловік кидався гранатами: дивіться відео
Чоловіка забрала швидка, а правоохоронці будуть встановлювати всі обставини цієї події. Ймовірно, що йому загрожує тюрма.
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