Загрожував копам гранатою: у Харкові затримали озброєного чоловіка – відео
Інцидент стався в одному з будинків в Основ’янському районі Харкова, куди зранку 13 листопада для проведення обшуку прибули поліцейські. Замість того, щоб пустити правоохоронців, чоловік дістав гранату та витягнув чеку.
Зловмисник погрожував підірвати боєприпас та зачинився в будинку, повідомили у поліції Харківської області. Для затримання чоловіка копам прийшлося залучати спецпризначенців.
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Що відомо про загрозу вибуху в Харкові
Почалося все близько 08:50 біля приватного будинку місцевого мешканця. Слідчі Основ'янського відділу поліції прийшли до чоловіка з постановою про обшук. Натомість ситуація дуже швидко вийшла з-під контролю.
Підозрюваний по одній зі справ вийшов до правоохоронців із гранатою.
Понад 2 години зі зловмисником проводили переговори. Які були успішними: чоловік погодився передати гранату спецпризначенцям. Після цього його затримали.
Наразі на місці події працюють слідчі та криміналісти. Факт правопорушення зареєстрований у ЄРДР за двома статтями – погроза вбивством працівникам поліції, а також незаконне володіння боєприпасами.
Дивіться відео з місця затримання чоловіка з гранатою в Харкові:
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