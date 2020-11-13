Інцидент стався в одному з будинків в Основ’янському районі Харкова, куди зранку 13 листопада для проведення обшуку прибули поліцейські. Замість того, щоб пустити правоохоронців, чоловік дістав гранату та витягнув чеку.

Зловмисник погрожував підірвати боєприпас та зачинився в будинку, повідомили у поліції Харківської області. Для затримання чоловіка копам прийшлося залучати спецпризначенців.

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Керівництво обласної поліції ввело у дію спецоперацію "Грім".

Що відомо про загрозу вибуху в Харкові

Почалося все близько 08:50 біля приватного будинку місцевого мешканця. Слідчі Основ'янського відділу поліції прийшли до чоловіка з постановою про обшук. Натомість ситуація дуже швидко вийшла з-під контролю.

Підозрюваний по одній зі справ вийшов до правоохоронців із гранатою.

Понад 2 години зі зловмисником проводили переговори. Які були успішними: чоловік погодився передати гранату спецпризначенцям. Після цього його затримали.

Наразі на місці події працюють слідчі та криміналісти. Факт правопорушення зареєстрований у ЄРДР за двома статтями – погроза вбивством працівникам поліції, а також незаконне володіння боєприпасами.

Дивіться відео з місця затримання чоловіка з гранатою в Харкові: