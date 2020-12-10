Поліцейські вночі 10 грудня затримали чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі на літню жінку. Злочин стався 9 грудня в підвалі одного з будинків Слобідського району Харкова.

На слід ймовірного злочинця копи вийшли досить швидко. Слідчі вже зібрали докази причетності чоловіка до зґвалтування та розбою, повідомили у пресслужбі поліції Харкова.

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31-річний підозрюваний раніше вже був судимий за скоєння вбивства та сексуальне насильство.

Що відомо про зґвалтування 72-річної пенсіонерки в Харкові

Як встановили правоохоронці, вранці 9 грудня, коли постраждала йшла на роботу, чоловік вдарив її по голові, затягнув у підвал будинку та зґвалтував. Після цього зловмисник забрав у жінки мобільний телефон, гроші та інші речі.



Злочин стався у підвалі багатоквартирного будинку / Фото поліції Харкова

Постраждалу госпіталізували до лікарні в тяжкому стані.

За фактом злочину копи відкрили кримінальне провадження за двома статтями – про зґвалтування та розбій. Досудове розслідування інциденту триває.

Вже після затримання під час обшуків у квартирі підозрюваного копи знайшли мобільний телефон потерпілої, а також ключі від її домівки.

Якщо провину зловмисника доведуть в суді, йому загрожує дуже тривалий термін ув'язнення.

Дивіться відео з місця зґвалтування 72-річної пенсіонерки в Харкові: