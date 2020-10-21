На окружній Харкова 21 жовтня Toyota Land Cruiser влетіла в Lanos. Очевидці ДТП повідомили, що водій був п’яний. В результаті аварії загинули дві людини.

За інформацією, яку надають телеграм-канали Харкова у Lanos загинув полковник ДСНС та його дружина. А винуватцями аварії були мажори на Toyota Land Cruiser, вони не постраждали, передає ТРУХА Харьков.

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Поліція Харківської області повідомляє, що відбулось лобове зіткнення, а в іномарці знаходилися два чоловіки – 21 та 19 років. Вони були п'яними.

З телеграм-каналу ТРУХА Харків відомо, що аварія сталась на Білгородському шосе неподалік Екопарку. Також повідомляється, що водія Toyota Land Cruiser раніше вже ловили п’яним за кермом. Крім того, повідомляється, що на місце пригоди прибув батько "мажора", щоб "порішати".

Дивіться фото з місця події, (+18):

Також за інформацією, яку надає телеграм-канал "Нетипичный Харьков", за кермом Toyota був син начальника відділу поліції Метрополітену – Габишев Дмитро Олександрович.

Його друг, який знаходився в машині дав коментар: начебто, він не встиг зрозуміти, що відбулось.

Дивіться відео коментаря, присутня нецензурна лексика, (+18):

Що робити з п'яним водінням

В Україні хотіли ввести кримінальну відповідальність за п’яне водіння. Проте в парламенті передумали – виключили із закону підпункт, який вводив у Кримінальний кодекс нову статтю.

13 липня 2020 року нардепи проголосували у першому читанні за законопроєкт, який посилює відповідальність водіїв за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У разі, якщо водій в такому стані спричинить аварію, яка призведе до смерті інших людей, – йому загрожуватиме до 12 років тюрми.