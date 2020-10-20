У Харкові рятувальники 20 жовтня дістали з річки дівчину, яка потрапила туди на власному джипі. Водійка, щоб врятуватися від води, залізла на дах автівки й стала героїнею місцевого фольклору.

Доволі прикра подія сталась на набережній Харкова перед Горбатим мостом – позашляховик KIA Sorento впав в річку. Про це повідомили в телеграм-каналі "Харьков 1654".

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Дівчина не була п’яна, сказали в поліції. В неї, очевидно, невеликий водійський досвід. На задньому склі автівки вона причепила знаки – "жінка за кермом" й "за кермом учень".

В машині вона була одна. Дівчину врятували та склали адмінпротокол за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до пошкодження транспорту та елементів проїжджої частини). Матеріали незабаром передадуть до суду.

Дівчина, яка впала у річку з джипом / фото: avto_kh

Чому джип опинився у річці

Це питання стало найпопулярнішим у Харкові 20 жовтня. В поліції вважають, що тут не обійшлося без втручання "темних сил".

Речник Управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук заявив журналістам "Суспільного", що причиною різкого маневру водійки могла стати кішка.

"Як вона пояснила патрульним, коли вона рухалася, побачила на дорозі кішку. І щоб уникнути наїзду на тварину, скерувала транспортний засіб у бік бордюру. Після чого у автомобіля почався неконтрольований рух, і вже відбулося падіння у воду", – зазначив Гайдук.

Нова легенда

Фото події одразу стали вірусними – всі звернули увагу на позу, в якій водійка чекала на своїх принців рятувальників. Вона повторила позу казкової русалоньки з відомого пам'ятника у столиці Данії.

В соцмережах з постраждалої вже зробили "мем".

Нова класика / Скріншот "Типичное хТз"

Дивіться відео про цю подію – як врятували жінку:

У коментарях люди жартують, що таким чином леді намагалася помити свій автомобіль. А ще пропонують такий випадок занести в Книгу рекордів Гіннеса.