Вночі на 28 жовтня у Харкові сталося резонансне п'яне ДТП. Як стверджують місцеві ЗМІ, гравець футбольної команди "Металіст 1925" Дмитро Кравченко нетверезим сів за кермо й розбив свою, а також три чужі машини.

Про ДТП повідомляє телеграм-канал "ТРУХА Харьков". Також повідомляється, що за кермом автівки був саме відомий футболіст Дмитро Кравченко.

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Аварія сталась на перетині вулиць Льва Ландау й вулиці Танкопія. Кравченку виписали протокол. За словами свідків, результат огляду за допомогою драгеру показав 1,85 проміле.

Алкоголь у крові півзахисника харківського "Металісту 1925" перевищував норму у дев’ять разів.

Наслідки ДТП за участі футболіста Дмитра Кравченка / Фото телеграм-каналу "ТРУХА Харьков"

Наслідки ДТП за участі футболіста Дмитра Кравченка / Фото телеграм-каналу "ТРУХА Харьков"

Наслідки ДТП за участі футболіста Дмитра Кравченка / Фото телеграм-каналу "ТРУХА Харьков"

Дмитро Кравченко у цьому сезоні провів 445 хвилин за "Металіст 1925". Команда грає у Першій українській лізі з футболу. Раніше Кравченко грав за полтавську "Ворсклу".

Скриншот сайту metalist1925.com