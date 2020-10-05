Не пожежа, а коротке замикання: деталі про займання у Харківській обласній лікарні
У Харкові 5 жовтня з'явилась інформація про пожежу в обласній лікарні. Горіло приміщення, яке в медзакладі орендували. У ЗМІ повідомляли про евакуацію пацієнтів, проте у ДСНС цю інформацію спростували.
Сталось коротке замикання електропроводки, – ДСНС
Причиною пожежі стало те, що в приміщенні лікарні сталось коротке замикання в холодильнику. Цю інформацію повідомили 24 каналу у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Харківської області.
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Сталось коротке замикання електропроводки у холодильнику. Жодного горіння не було. Жодної евакуації не було. Просто задимлення,
– повідомив речник ДСНС Харківської області Ігор Лупандін.
Зазначимо, що раніше харківські телеграм-канали повідомляли, що через займання з другого поверху медзакладу довелось евакуйовувати породіль.
На місці займання працювали пожежники / Фото з телеграм-каналу ХС
Проблеми були з приміщенням орендарів в медзакладі / Фото з телеграм-каналу ХС
Дивіться відео з місця події: