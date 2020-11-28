У Харкові спалахнула пожежа на "Барабашово" – це один з найбільших ринків східної Європи. Займання сталося на ряди з тканинами у ніч проти 28 листопада.

За інформацією очевидців, пожежа почалася приблизно о 3:00. Фото та відео з міста події оприлюднив місцевий телеграм-канал "ХС | Харьков".

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На місце події прибули кілька пожежних автомобілів. Рятувальники гасили полум'я до ранку. Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок пожежі, але станом на 3:00 ринок був зачинений.

Правоохоронці наразі не повідомляють причини займання. Однак ще один місцевий телеграм-канал пише, що до підпалу причетні невідомі. Нібито зловмисники одночасно у двох місцях вчинили підпал.

Пожежа на "Барабашово" 28 листопада / Фото "ХС | Харьков"

Рятувальники намагалися приборкати полум'я до ранку: дивіться відео

Що відомо про ринок "Барабашово" у Харкові: головне

Це найбільший промислово-речовий ринок України. Його площа складає понад 75 гектарів.

Територія торговельного центру розділена на 8 торговельних майданчиків за асортиментом товарів і розташуванням. Загальна кількість торговельних і складських місць – майже 18 000.

Ринок розташований на Салтівці, між станціями метро "Академіка Павлова" та "Академіка Барабашова".

Ринок "Барабашово", де спалахнула пожежа: карта