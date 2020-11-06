ДТП із потерпілими сталася 6 листопада близько 12:30 у Московському районі Харкова. Через зіткнення Honda Civic із Suzuki Grand Vitara легковик віднесло у зупинку.

Внаслідок аварії отримали травми 5 осіб – 28-річний водій Honda та його пасажири, повідомляє поліція Харкова. За попередніми даними, ДТП сталася через порушення правил дорожнього руху водієм позашляховика.

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Він не надав переваги у русі під час виїзду з придомової території. Легковик рухався по головній.

Що відомо про аварію із багатьма постраждалими у Харкові

Удар по Honda прийшовся з правого боку. Від зіткнення машину розкрутило та відкинуло на протилежний бік дороги, у зупинку громадського транспорту, яка й зупинила некеровану автівку.



Пішоходів врятувала бетонна стіна зупинки / Фото пресслужби поліції Харкова

Ніхто з пішоходів внаслідок аварії не постраждав. 79-річний водій Suzuki Grand Vitara від госпіталізації відмовився.



Honda Civic після зіткнення була некерованою / Фото пресслужби поліції Харкова

Може бути кримінал

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття не адміністративної справи, а кримінальної. Остаточна кваліфікація залежить від ступеню важкості травм, які отримав власник Honda Civic та 4 пасажири його машини.

Дивіться відео з місця аварії у Харкові: