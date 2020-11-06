У Харкові легковик влетів у зупинку, багато постраждалих: фото
ДТП із потерпілими сталася 6 листопада близько 12:30 у Московському районі Харкова. Через зіткнення Honda Civic із Suzuki Grand Vitara легковик віднесло у зупинку.
Внаслідок аварії отримали травми 5 осіб – 28-річний водій Honda та його пасажири, повідомляє поліція Харкова. За попередніми даними, ДТП сталася через порушення правил дорожнього руху водієм позашляховика.
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Що відомо про аварію із багатьма постраждалими у Харкові
Удар по Honda прийшовся з правого боку. Від зіткнення машину розкрутило та відкинуло на протилежний бік дороги, у зупинку громадського транспорту, яка й зупинила некеровану автівку.
Пішоходів врятувала бетонна стіна зупинки / Фото пресслужби поліції Харкова
Ніхто з пішоходів внаслідок аварії не постраждав. 79-річний водій Suzuki Grand Vitara від госпіталізації відмовився.
Honda Civic після зіткнення була некерованою / Фото пресслужби поліції Харкова
Може бути кримінал
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття не адміністративної справи, а кримінальної. Остаточна кваліфікація залежить від ступеню важкості травм, які отримав власник Honda Civic та 4 пасажири його машини.
Дивіться відео з місця аварії у Харкові:
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