У Харкові представники бізнесу обурилися ініціативою Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня. Через це 13 листопада 2020 року вони вийшли на масові акції протестів.

У Харкові це вже 3 акція протесту представників закладів харчування. Про це повідомляє 24 канал.

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Біля будівлі Харківської облдержадміністрації зібралась понад 1 тисяча людей. Представники Асоціації рестораторів повідомили, що на мітинг вийде близько 5 тисяч протестувальників.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів 11 листопада 2020 року ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Нові обмеження почнуть діяти вже з 14 – 15 листопада. Детальніше про це – читайте тут.

Зокрема, мітингувальники принесли з собою миски, ложки та плакати. Деякі представники ресторанного бізнесу пропонують відправити Кабмін на карантин, а очільника МОЗ Максима Степанова – у відставку.

Карантин вихідного дня харківські ресторатори й всі, хто працює у цій сфері, категорично не сприймають. Вони переконують, що це може "вбити" їхній бізнес,

– заявила кореспондентка Анна Черненко.

Як у Харкові пропонують діяти

Мітингувальники заявили, що варто або відправити на повний локдаун усю країну й виплачувати українцям фінансову допомогу, або взагалі не вводити карантин вихідного дня.

"Вони переконані, що бізнесу треба дати можливість працювати за звичним графіком, щоб люди мали роботу", – повідомила журналістка.

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За словами кореспондентки, якщо пропозицію рестораторів підтримають, то вони обіцяють створити навіть певні волонтерські групи. Зокрема, представники бізнесу допомагатимуть лікарям продуктами, фінансами й закупівлею необхідної апаратури.