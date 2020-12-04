У Харкові 4 грудня школярі потрощили Mercedes, який стоїть на території аеропорту понад рік. Очевидно, що хлопці вирішили просто "розважитись".

Автівка без номерів стоїть на парковці аеропорту. Де її власник невідомо, але схоже маленькі бешкетники вирішили забрати машину собі. Відео оприлюднили в телеграм-каналі "Нетиповий Харків".

Читайте також На Київщині роблять новорічні кульки з логотипом армії Росії

Наразі невідомо що робили далі ці малі вандали, але на кадрах видно, як один з них узяв величезну колоду й трощить скло в автівці. При цьому молоді люди непристойно лаялись.

Діти розтрощили покинутий Mercedes: дивіться відео (присутня ненормативна лексика)

А 3 грудня у Володимирі-Волинському 16-річна дівчинка вщент зруйнувала батьківську Renault Clio. Школярка протаранила бетонний паркан військової частини.