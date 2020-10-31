Група молодих людей у Харкові відтіснила журналістів з місця проведення зйомки будівництва дороги. У представників ЗМІ намагалися вибити з рук камери та мобільні телефони. Правоохоронці за фактом інциденту відкрили провадження.

ЗМІ на виїзді висвітлювали події

30 жовтня, о 16:45 до Київського відділу поліції звернулась журналістка регіонального відділу одного з центральних телеканалів, повідомляє поліція Харківщини.

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Вона заявила, що приїхала разом з колегами та іншими знімальними групами висвітлювати процес будівництва дороги. Журналісти перебували у вільній від огорожі зоні біля супермаркету на вулиці Шевченка у Харкові, неподалік ринку "Барабашово".

Представники ЗМІ мали кепки та жилети з написом "Преса", а також бейджики.

До них підійшли агресивні молоді люди

У цей час до знімальних груп підбігли приблизно десять молодиків. Вони почали штовхати журналістів та витіснили їх у сторону супермаркету.

Представники ЗМІ продемонстрували їм редакційні посвідчення. Однак чоловіки агресії не припинили.

Depo.Харків з посиланням на адміністрацію "Барабашово" пише, що приблизно півтора десятка невідомих, які представилися охоронцями будівництва дороги, напали відразу на дві знімальні групи, що намагалися зробити інформаційні сюжети про хід будівництва.

Поліція відкрила провадження

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

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Важливо! ЗМІ пишуть, що будівництво дороги там незаконне: досі немає дозволів екологічної інспекції, не проведені громадські слухання, роботи ведуться без належної документації. Громадяни переконані, ця дорога не вирішить транспортні проблеми міста, а тільки посилить їх.