У ніч проти 7 листопада невідомі обстріляли будівлю консульства Азербайджанської Республіки у Харкові. Інцидент зафільмували камери відеоспостереження.

Камери зафіксували двох молодиків зі зброєю в руках, яка нагадувала пістолет із глушником. Про це повідомляє пресслужба консульства.

Важливо Інтенсивні бої в Нагірному Карабасі тривають: що кажуть сторони конфлікту

Стрілянина сталася приблизно о 2:30. Двоє чоловіків обстріляли будівлю консульства Азербайджанської Республіки. Загалом вони здійснили 6 пострілів і розбили вікно та вхідні двері.

Як інцидент прокоментували у консульстві

У відомстві кажуть, що вночі в офісі не було людей, тож ніхто не постраждав. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Поліцейські Київського мікрорайону міста Харкова розслідують інцидент.

Ми рішуче засуджуємо загрозливі й небезпечні для життя нападу радикальних вірменських сил на азербайджанських дипломатів за кордоном, а також на членів місцевої азербайджанської громади,

– заявили у МЗС Азербайджану.

Там наголосили, що відповідні органи країни співпрацюватимуть із місцевими органами закордонних країн, аби притягнути до відповідальності винних.



Невідомі у Харкові обстріляли консульство Азербайджану / Фото відомства



Під час обстрілу консульства у Харкові ніхто не постраждав / Фото консульства Азербайджану