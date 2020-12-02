У Харкові депутати затвердили зміни до регламенту, які дозволяють провести першу сесію міськради без мера. За відповідне рішення проголосували 53 депутати.

Замість мера Харкова Геннадія Кернеса депутати більшістю голосів мають обрати головуючого, який буде вести засідання. Про це повідомив депутат Ігор Черняк, пише Інтерфакс-Україна.

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Згідно з ухваленими змінами, якщо міський голова обраний, але з поважних причин не може взяти участі в першій сесії, депутати міськради більшістю голосів обирають головуючого. Він буде вести сесії до обрання секретаря міськради. До обрання головуючого сесію веде глава відповідної виборчої комісії.

У разі, якщо обраний міський голова не запропонував кандидатури секретаря міськради, депутати обирають президію у складі 3 – 5 осіб, члени якої будуть проводити сесії міськради до обрання секретаря. До обрання президії сесію також веде глава відповідної виборчої комісії.

У ході обговорення депутат Ігор Черняк заявив, що посада головуючого не передбачена чинним законодавством. У відповідь секретар міськради Олександр Новак заявив, що мова йде виключно про проведення першої сесії.

Зверніть увагу! 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

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Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. Раніше у нього підтвердили COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували у 17 міську лікарню. Однак у ніч на 17 вересня Кернеса транспортували спеціалізованим літаком з Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".

2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19. 5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня й особисто проведе сесію нового міськради.

До 20 грудня Геннадій Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може,

– сказав Терехов.