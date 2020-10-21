Правоохоронці Харкова 20 жовтня затримали антимайданівця Гната Кромського із прізвиськом "Топаз". У 2018 році його звільнили з-під варти за законом Савченко. Однак вже зараз він виявився фігурантом нової справи.

Правоохоронці вручили йому підозру й одразу відпустили. Про це антимайданівець Гнат Кромський повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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У поліції пояснили, що затримали 34-річного чоловіка співробітники метрополітену приблизно о 19:30 на одній зі станцій метро. Вони встановили, що Гнат Кромський розшукується Селидівським відділенням поліції Донецької області з 17 жовтня 2020 року за скоєння низки злочинів.

Затримали на станції метро "Барабашово". Вже відпустили. Сказали, що підозрююся в скоєнні особливо тяжких злочинів у місті Селидове Донецької області,

– зазначив Кромський.

Додамо, що прізвище "Топаза" є у розшуковій базі Міністерства внутрішніх справ. Його звинувачують у вчиненні злочинів за кількома статтям, зокрема:

стаття 187 про розбій;

стаття 289 про незаконне заволодіння транспортним засобом;

стаття 262 про викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів;

стаття 146 про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Якщо провину антимайданівця доведуть, то йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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