У Харкові поліція затримала антимайданівця "Топаза", але одразу відпустила
Правоохоронці Харкова 20 жовтня затримали антимайданівця Гната Кромського із прізвиськом "Топаз". У 2018 році його звільнили з-під варти за законом Савченко. Однак вже зараз він виявився фігурантом нової справи.
Правоохоронці вручили йому підозру й одразу відпустили. Про це антимайданівець Гнат Кромський повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
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У поліції пояснили, що затримали 34-річного чоловіка співробітники метрополітену приблизно о 19:30 на одній зі станцій метро. Вони встановили, що Гнат Кромський розшукується Селидівським відділенням поліції Донецької області з 17 жовтня 2020 року за скоєння низки злочинів.
Затримали на станції метро "Барабашово". Вже відпустили. Сказали, що підозрююся в скоєнні особливо тяжких злочинів у місті Селидове Донецької області,
– зазначив Кромський.
Додамо, що прізвище "Топаза" є у розшуковій базі Міністерства внутрішніх справ. Його звинувачують у вчиненні злочинів за кількома статтям, зокрема:
- стаття 187 про розбій;
- стаття 289 про незаконне заволодіння транспортним засобом;
- стаття 262 про викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів;
- стаття 146 про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Якщо провину антимайданівця доведуть, то йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
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Чим "відзначився" Гнат Кромський
- У 2014 році він керував харківськими тітушками. Тоді чоловік шукав їх спеціально для нападів на активістів Майдану.
- Він також був одним з ініціаторів створення "Харківської народної республіки". Відомим став після того, як в мережі з'явилося відео російського пропагандиста Сергія Рульова, на якому той відзначився фразою "Топаз, дай команду!".
- 27 лютого 2014 року Кромський записав відеозвернення до російського президента Володимира Путіна. У ньому він закликав очільника Кремля ввести війська в Україну та захистити населення.
- Того ж 2014 року на мітингу під харківською міськрадою "Топаз" агітував людей за федералізацію України та проросійський Харків.
- Сепаратиста засудили до 8 років ув'язнення, але він вийшов на свободу раніше за законом Тетяни Савченко.