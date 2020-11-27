У Харкові ще один медичний заклад почав приймати хворих на коронавірус, це одна із залізничних лікарень області. Відкриття медзакладу анонсували майже 2 місяці, наразі він працює у тестовому режимі.

Поки там почали приймати перших неважких хворих, 30 листопада чиновники пообіцяли відзвітувати, як медзаклад справився з роботою. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

До теми Нам треба ізолювати хворих людей, а не сотні здорових, – Протас про карантин вихідного дня

Одразу 50 хворих стану середньої важкості та навіть тяжкого – зможуть підлікуватися у відповідному закладі. Водночас у лікарні є 100 ліжкомісць, десяток стаціонарних кисневих точок та 50 концентраторів.

Забезпечення киснем в області

За останні дні Харківську область на 80% забезпечили киснем, як цього і вимагав уряд. Завдяки закупленню понад 400 концентраторів Фондом COVID-19 та ще 60 – з міського бюджету, у Харкові забезпечення киснем становить 100%. Проте забезпечення районних лікарень області коливається від 50% до 80%, але випадків захворювання там не набагато менше, ніж у місті-мільйоннику.

Водночас у регіоні сформували резерв кисневих точок та концентраторів. Їх доправлятимуть до медзакладів, яким буде не вистачати кисню і передавати до інших медзакладів, що доєднуватимуться до приймання хворих, мовиться про:

ще одну залізничну лікарню,

обласну клінічну лікарню,

госпіталь ветеранів, який поки у віддаленому списку приймання.

Позиція харків'ян щодо карантинних заходів

У Харкові підприємці обурені карантином вихідного дня і дуже бояться локдауну. Багато представників бізнесу почали Чорну п'ятницю навіть з понеділка, щоб надолужити збитки через закриття закладів у вихідні.

Правоохоронці на минулих вихідних виписали протоколи понад 80 підприємцям, які порушили карантин вихідного дня. Водночас покупці обурені, що 28 листопада не зможуть скористатися знижками. Поліція продовжуватиме рейди щодо масок та точок, які будуть працювати в суботу та неділю.

Довідка. Станом на 27 листопада 2020 року у Харківській області виявили 54 028 випадків захворювання на COVID-19. Водночас в Україні від початку 2020 року діагностували коронавірусу у 693 407 громадян.



Карантин вихідного дня в Україні / Інфографіка 24 каналу