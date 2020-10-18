Зранку 18 жовтня в одному з житлових будинків Харкова спалахнула пожежа. За інформацією свідків, вогонь охопив приватний будинок, однак дехто стверджує, що палає магазин.

Дим від пожежі видно навіть за кілометр від місця події. Відео займання оприлюднили у телеграм-каналі "ХС | Харьков".

Важливо Пожежі в Україні у 2020 році: статистика вражає – багато загиблих і потерпілих

Пожежа спалахнула у будинку, що розташований на вулиці Малопанасівська. На місце займання прибули одразу 4 машини рятувальників.

За інформацією телеграм-каналу "ВЕХА (Харьков)", пожежу вже ліквідували. Вогонь спалахнув у нежитловому приміщенні. Однак у ДСНС наразі не підтвердили цю інформацію.



Пожежу у Харкові загасили / Фото ТРУХА



На місце займання прибули одразу 4 машини рятувальників / Фото ТРУХА



Пожежа у Харкові 18.10.2020 / Фото ТРУХА

У Харкові палало одноповерхове приміщення: дивіться відео

У Харкові спалахнула пожежа: дивіться відео