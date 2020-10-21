У Харкові стався вибух у приміщенні з піротехнікою: є постраждалі – фото, відео
У центрі Харкова 21 жовтня прогримів вибух у будівлі з китайською піротехнікою, а після нього спалахнула пожежа. Через це двох чоловіків з опіками забрали в лікарню.
Деталі вибуху в Харкові
Подія трапилася близько 12:30 у двоповерховому будинку на вулиці Кравцова, 7. Очевидці розповіли рятувальникам про те, що на пожежі чути звуки вибухів та хлопання. Про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомив помічник начальника ДСНС Харківщини Ігор Лупандін.
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На місце виїхали три відділення на автоцистернах й одне на автосходах. Після приїзду встановили, що вогнем охоплено 40 квадратних метрів. Осередки – в підвальному приміщенні, на першому поверсі і трохи на другому поверсі,
– підкреслив Лупандін.
Горіла піротехніка
Один зі співробітників розташованої поряд із місцем пожежі установи, розповів, що спочатку вибухнув балон. А після цього загорілася піротехніка.
Чоловіки самостійно вибралися з приміщення. Після того їх у важкому стані відвезли у Харківську міську лікарню швидкої та невідкладної допомоги.
Як повідомив "Обозреватель" із посиланням на власні джерела, у будівлі зберігалася китайська піротехніка. Працівники переклеювали бирки, нібито вони є її виробником. У якийсь момент трапився спалах, який намагалися спочатку загасити вогнегасником, але після вже викликали рятувальників.
Пожежу локалізували за годину після загоряння. Наразі правоохоронці встановляють обставини події.
Дивіться відео з місця пожежі у центрі Харкова:
Дивіться відео пожежі у приміщенні з піротехнікою:
У Харкові стався вибух у приміщенні з китайською піротехнікою / Фото Нацполіції Харкова, АТН, "Труха Харьков".