Епічна комунальна аварія сталася ввечері 18 листопада на території Новосалтівського ринку в Харкові. Біля входу до закладу через прорив труби теплопостачання утворилися дві величезні ями.

Про подію написали у твіттері "ХХ". За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає.

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Яма, яка утворилася через прорив труби, швидко заповнюється окропом.

Що відомо про комунальну аварію в Харкові

Інцидент стався на проспекті Ювілейному. Біля одного з провалів стояли ящики з фруктами. Щоб врятувати товар, підприємцям довелося ризикувати життям.



На ринку в Харкові масштабно провалився асфальт / Фото з твіттера "ХХ"

Офіційних коментарів від комунальників наразі немає. Існує ймовірність нових обвалів.

Дивіться відео з місця прориву труби на ринку в Харкові: