ЇЇ найстрашніший спогад про війну: коли в одному бою загинули 5 побратимів. Тепер найжахливішим спомином для багатьох стала смерть самої Яни Червоної. На згадку про неї у Харкові відкрили меморіальну дошку.

Ініціатива вшанувати пам'ять загиблої на Донбасі волонтерки, Народного Героя України, старшого солдата ЗСУ Яни Червоної належала її матері – Тамарі Симоненко. Про це повідомили на сайті Армія.Інфо.

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На відкриття дошки у рідній школі волонтерки прийшли її родичі, ветерани АТО та ООС, представники місцевих органів самоврядування, офіцери Шевченківського райвійськкомату та школярі. Мама загиблої зазначила, що місце для меморіальної дошки обрали невипадково, а задля того, щоб учні школи, переступаючи її поріг, згадували всіх захисників України.

Чимало харків'ян поклали свої життя на Донбасі за незалежність України. Всіх їх треба пам'ятати. Адже вони, так само як і моя Яна, щиро любили свою державу та поклали життя заради миру,

– сказала Тамара Симоненко.

Що відомо про Яну Червону

Яна Червона з початку війни була на Донбасі: передусім як волонтерка, а з 2016 року як кулеметниця. Військовій за чесність і прямолінійність побратими дали позивний "Відьма".

Загинула кулеметниця під час мінометного обстрілу у квітні 2019 року. Похована на військовій Алеї Слави у Харкові. У загиблої волонтерки залишилось 2 малих дітей: син та донька.



Вшанування пам'яті Яни Червоної / Фото Армія.Інфо



У Харкові встановили меморіальну дошку / Фото Армія.Інфо



Відкриття меморіальної дошки / Фото Армія.Інфо