Дорозважались: у Харкові власнику нічного клубу загрожує термін за порушення карантину
У Харкові до поліції надійшла скарга, що один з нічних клубів міста працює вночі, незважаючи на карантинні обмеження. Його власнику вже повідомили про підозру.
Керівництво закладу організувало роботу вночі
Підпільну діяльність клубу, що розташований на проспекті Тракторобудівників, виявили ще 1 листопада. Про це повідомили у пресслужбі поліції Харкова.
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Керівництво закладу дозволило роботу в нічний час всупереч карантинним обмеженням. Власнику клубу інкримінували порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам.
Власнику клубу загрожує до 3 років позбавлення волі
Горе-бізнесмену слідчі повідомили про підозру. За нехтуванням закону власник може отримати покарання – до 3 років позбавлення волі.
Головне про карантин в Україні
- З 14 по 30 листопада в Україні діяв карантин вихідного дня.
- 2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що продовжувати карантин вихідного дня не будуть.
- Наразі в Україні чинні обмеження помаранчевої зони.
- Про подальші кроки щодо карантину Кабмін обіцяв повідомити за тиждень до їх впровадження.
- Локдаун, швидше за все, буде вже у січні. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, транспорт у цей час зупиняти не будуть. Відкритими також залишаться церкви та готелі.
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