У Харкові до поліції надійшла скарга, що один з нічних клубів міста працює вночі, незважаючи на карантинні обмеження. Його власнику вже повідомили про підозру.

Керівництво закладу організувало роботу вночі

Підпільну діяльність клубу, що розташований на проспекті Тракторобудівників, виявили ще 1 листопада. Про це повідомили у пресслужбі поліції Харкова.

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Керівництво закладу дозволило роботу в нічний час всупереч карантинним обмеженням. Власнику клубу інкримінували порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам.

Власнику клубу загрожує до 3 років позбавлення волі

Горе-бізнесмену слідчі повідомили про підозру. За нехтуванням закону власник може отримати покарання – до 3 років позбавлення волі.

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