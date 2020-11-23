Жахлива аварія сталася 23 листопада близько 15:30 на проспекті Льва Ландау в Харкові. Водій Mercedes на смерть збив пішохода. Шансів вижити у нього не було.

Про смертельну ДТП написали у телеграмі "ХС | Харков". За попередніми даними, водій "євробляхи" проїхав на червоний сигнал світлофора.

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У цей час дорогу переходив чоловік середніх років.

Голова в салоні

Як відзначають свідки інциденту, Mercedes їхав із дуже великою швидкістю Від удару пішохід влетів у лобове та пробив його головою. Зупинилося авто метрів за 20 від переходу.

Тіло чоловіка відкинуло на кілька метрів від місця зупинки машини. Його шию під час удару перерізало склом, тож, голова загиблого впала на торпеду іномарки.

Судячи з ушкоджень авто, зіткнення було дуже сильним. Від удару зім'ялася навіть задня частина даху машини.

Водієм "євробляхи" виявився іноземець. Він стверджує, що не їхав на заборонений сигнал.

На місці події працюють правоохоронці та медики швидкої, які надають допомогу власнику Mercedes.

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