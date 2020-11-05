Поліція Харкова розшукує власника машини, який 5 листопада зачепив дитину на пішохідному переході. Аварія сталася о 14:15 на проспекті Героїв Сталінграду.

Про розшук порушника, який завдав шкоди маленькій дівчинці, повідомили у поліції Харківської області. Наразі ніяких даних про зловмисника у правоохоронців немає.

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Не знають поліцейські й те, на якій машині він їхав.

Що відомо про ДТП із дитиною у Харкові

За даними слідчих, дівчинка із матір'ю переходила дорогу на встановленому для цього місті. У цей час її зачепила машина, яка їхала на чималій швидкості.

Із незначними забоями дитину госпіталізували до лікарні.

На місці інциденту працювали слідчі, які встановлюватимуть всі обставини події.

Від адміністративки до кримінальної справи

Оскільки водій транспортного засобу втік з місця ДТП, його можуть звинуватити не тільки у порушенні правил дорожнього руху, які призвели до травмування людини, але й у залишенні у небезпеці.

Це вже не підпадає під адміністративну відповідальність. За втечу з місця аварії із постраждалими можуть засудити на два роки обмеження або позбавлення волі.