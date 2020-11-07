У Харкові водій "зніс" 3 людей на переході: відео, фото
У Харкові 7 листопада трапилась ДТП. Водій зачепив 3 людей, що стояли на острівці безпеки на пішохідному переході, серед них була дитина.
Що відомо про ДТП
Ймовірно, водій втік з місця події. Про це повідомили у телеграм-каналі "Труха Харьков".
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Інцидент трапився на проспекті Науки. Серед постраждалих є дитина. На фото, оприлюднених у мережі, карета "швидкої" стоїть біля пішохідного переходу. Медики надають допомогу травмованим. Навколо зібралось близько десятка очевидців.
Крім цього, у телеграмі опублікували відео ДТП. На ньому видно, як легковик зніс 3 людей, що стояли на острівці безпеки. Після цього машина, проїхавши кілька метрів, зупинилась.
На сайті поліції Харкова наразі інформації про ДТП немає. Про стан постраждалих поки теж невідомо.
Момент ДТП у Харкові, дивіться відео:
Постраждалим надають допомогу / Фото з телеграм-каналу "Харьков live"
Аварія на проспекті Науки / Фото з телеграм-каналу "Труха Харьков"
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