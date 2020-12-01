Зранку на Окружній дорозі Харкова біля селища міського типу Покотилівка сталася масштабна ДТП. Через зіткнення машин проїзд дорогою фактично заблоковано.

Про серйозну аварію повідомили у спільноті "ХС Харків" у телеграмі. Свідки інциденту стверджують, що винуватець аварії перебуває у стані сп'яніння.

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Наразі на місці інциденту працюють поліцейські, які встановлюватимуть всі обставини зіткнення.

Що відомо про жорстку аварію на Окружній дорозі Харкова

За попередніми даними, власник Volkswagen CC їхав зі значним порушенням швидкісного режиму. В якийсь момент він вирішив обігнати кілька машин та виїхав на зустрічну смугу.



Водій Volkswagen ймовірно нетверезий / Фото Kharkiv 1654

Уникнути зіткнення з другими автівками він вже не зміг. Внаслідок аварії 4 машини буквально пошматувало та розкидало дорогою.



Деякі машини відновленню не підлягають / Фото Kharkiv 1654

За надзвичайним збігом обставин всі водії та пасажири легковиків вижили та майже не отримали травм.

Деякі автівки ремонту вже не підлягають. Від надпотужного удару Volkswagen залишився без двигуна. Інші машини розбиті вщент.



Двигун від Volkswagen вирвало від удару / Фото Kharkiv 1654