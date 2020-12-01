Обганяв зустрічкою: у Харкові Volkswagen розніс 4 авто – фото
Зранку на Окружній дорозі Харкова біля селища міського типу Покотилівка сталася масштабна ДТП. Через зіткнення машин проїзд дорогою фактично заблоковано.
Про серйозну аварію повідомили у спільноті "ХС Харків" у телеграмі. Свідки інциденту стверджують, що винуватець аварії перебуває у стані сп'яніння.
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Що відомо про жорстку аварію на Окружній дорозі Харкова
За попередніми даними, власник Volkswagen CC їхав зі значним порушенням швидкісного режиму. В якийсь момент він вирішив обігнати кілька машин та виїхав на зустрічну смугу.
Водій Volkswagen ймовірно нетверезий / Фото Kharkiv 1654
Уникнути зіткнення з другими автівками він вже не зміг. Внаслідок аварії 4 машини буквально пошматувало та розкидало дорогою.
Деякі машини відновленню не підлягають / Фото Kharkiv 1654
Деякі автівки ремонту вже не підлягають. Від надпотужного удару Volkswagen залишився без двигуна. Інші машини розбиті вщент.
Двигун від Volkswagen вирвало від удару / Фото Kharkiv 1654
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