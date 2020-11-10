У Харкові правоохоронці спіймали громадянина Грузії, який перебував у міжнародному розшуку за подвійний замах на вбивство. У своїй країні він поранив власну бабусю й викинув з вікна чоловіка.

Злочин чоловік вчинив ще 8 років тому. Про затримання повідомили у відділі комунікацій Нацполіції в Харківській області.

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Що відомо про підозрюваного та що йому загрожує

Злочинцю 30 років. Його вже засуджено заочно в суді міста Кутаїсі до 17 років ув'язнення.

Водночас відбувати покарання чоловік буде лише через 6 років після винесення вироку. Його мають намір депортувати на батьківщину.

Затриманий грузин / Фото Нацполіції

Як відбулось затримання

Під час затримання зловмисник переконував правоохоронців, що вони помиляються, мовляв, схопили не того. Але ці слова не справили враження на силовиків. Чоловіка поклали обличчям на асфальт й наділи кайданки.

Втікача впіймали працівники СБУ разом з поліцією.

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