Мешканець Харкова брав участь у війні на Донбасі з боку російських окупантів з 2015 року. Він, за даними слідства, очолював відділення одного з терористичних полків "ЛНР".

Вже після свого звільнення з лав бойовиків чоловік спокійно оселився у рідному Харкові. І навіть влаштувався на роботу, хоча й підпільно. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Дивіться також Бізнес з окупантом: СБУ "накрила" українську компанію, яка продавала кераміку в Крим

Наразі його тримають під вартою та підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, а також в участі в не передбачених законом збройних формуваннях.



Терориста "ЛНР" затримали бійці "Альфи" / Фото пресслужби СБУ

Працював снайпером

За даними слідчих, підозрюваний з 2015 року командував відділенням "6 окремого механізованого козачого полку імені Платова", а потім перейшов на службу до розвідувальної роти окупантів. Як встановили правоохоронці, чоловік пройшов снайперську підготовку та вів прицільні обстріли позицій ЗСУ біля Золотого.

Чи загинув хтось від кулі колаборанта, у спецслужбі не пояснили.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 5 до 10 років тюрми.



Терорист може провести 10 років за ґратами, якщо його не обміняють / Фото пресслужби СБУ