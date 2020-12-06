Хай залишаються у своїх фекаліях: Уманський відповів "слузі" Трухову на "алкоголіка" і "помилку"
Колишній міністр фінансів і радник Єрмака Ігор Уманський відповів на образу з боку "слуги народу" Олександра Трухіна. Той назвав його "алкоголіком" і "помилкою".
Так, Уманський заявив, що не збирається опускатися до рівня свого кривдника. Про це він розповів в коментарі Pavlovsky News.
Раніше Він мав абсолютну свободу і всі можливості, – Єрмак зустрівся з Уманським і прийняв відставку
Опускатися до рівня людей, які зрівнялися з плінтусом і намагаються обмазати інших якимись фекаліями? Нехай вони в цих фекаліях і залишаються. Вони мене не цікавлять,
– сказав він.
Уманський уточнив, що після його заяв про розтрату владою грошей з коронавірусного фонду правоохоронні органи розпочали розслідування за всіма схемами. Зокрема, стосуються вони й витрат на дороги.
Уманський відповів на образу: відео
"Пішла тотальна перевірка не тільки по дорогах. Це і соціальні об'єкти: школи, садки, гуртожитки", – наголосив Уманський.
За його словами, є чітке розуміння скільки було вкрадено на "Великому будівництві" і хто за цим стоїть.
Заява Уманського про розкрадання грошей: коротко
- Раніше колишній радник глави Офісу Президента та ексміністр фінансів Ігор Уманськи звинуватив владу у втраті адекватного сприйняття реальності й розтраті грошей з коронавірусного фонду – зокрема, на дороги.
- Він запевняв, що на "Великому будівництві" розікрали десятки мільярдів гривень. Цікаво, що в Укравтодорі ці слова заперечили.
- Після цього у "Слузі народу" Уманського обізвали алкоголіком.
- Це зробив заступник голови бюджетного комітету Ради Олесандр Трухін під час політичного ток-шоу. Він сказав: "Ігор Уманський говорить дивні речі, бо він – алкоголік". Після цих слів Трухін ще додав: "Пан Уманський, який пробув на посаді міністра фінансів рекордно короткий термін – це наша велика помилка".
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