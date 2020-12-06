Колишній міністр фінансів і радник Єрмака Ігор Уманський відповів на образу з боку "слуги народу" Олександра Трухіна. Той назвав його "алкоголіком" і "помилкою".

Так, Уманський заявив, що не збирається опускатися до рівня свого кривдника. Про це він розповів в коментарі Pavlovsky News.

Раніше Він мав абсолютну свободу і всі можливості, – Єрмак зустрівся з Уманським і прийняв відставку

Опускатися до рівня людей, які зрівнялися з плінтусом і намагаються обмазати інших якимись фекаліями? Нехай вони в цих фекаліях і залишаються. Вони мене не цікавлять,

– сказав він.

Уманський уточнив, що після його заяв про розтрату владою грошей з коронавірусного фонду правоохоронні органи розпочали розслідування за всіма схемами. Зокрема, стосуються вони й витрат на дороги.

Уманський відповів на образу: відео

"Пішла тотальна перевірка не тільки по дорогах. Це і соціальні об'єкти: школи, садки, гуртожитки", – наголосив Уманський.

За його словами, є чітке розуміння скільки було вкрадено на "Великому будівництві" і хто за цим стоїть.

Заява Уманського про розкрадання грошей: коротко