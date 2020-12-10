АРМА, або простіше кажучи, агентство з розшуку та менеджменту активами, або ще простіше – орган, який створили, щоби відбирати майно у багатих нечесних олігархів, продавати його і повертати гроші державі. Ця сама АРМА свою місію виконала не надто добре.

АРМА

Бо як і кожна гарна ініціатива, ця теж зазнала деякої трансформації. Про це – у відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі.

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Історії відомі випадки, коли арештовані в рамках кримінального провадження активи, замість того, щоби швидко перебрати у своє керівництво, АРМА залишала або на відповідальному зберіганні у підозрюваного або у самого слідчого. Що зрештою призвело до їх псування, шкоди та у підсумку не принесло до державної скарбниці ані копійки.

Згадати б хоча історію активів – 2 ТЕЦ у Львівській області, що передали в управління Національному агентству. АРМА мала здійснити ефективне управління для збереження їхньої економічної вартості. Та щось тоді пішло не так.

Тож щоби міста не залишилися без тепла взагалі у справу втрутився Кабінет Міністрів України й змусив АРМА передати активи новим управителям. У підсумку ця структура за 10 місяців 2020 року принесла до скарбниці 13 мільйонів гривень.

Дивіться повністю відео випуску "Підгорає":

НАБУ та Венедіткова

Більше заробило хіба що, НАБУ – 75 мільйонів. Хоча Національне антикорупційне бюро і не є тим кінцевим органом, який стягує кошти. Тому цю "перемогу" чесно було б поділити на 2. Бо третім невідомим у цьому рівнянні виступає – генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, який часто пхає палки в колеса антикорупційного органу.

А тут ще й конфлікт, який розгорівся між НАБУ та Офісом Президента, а якщо точніше між заступником голови ОП Олегом Татаровим та керівником НАБУ Ситником. Він дізнався, що він фігурує у розслідуванні, у якому йому загрожує доволі реальний термін. Тому не знайшов нічого краще, як піти на випередження.



Олег Татаров / Фото ОП

Детективи, того самого НАБУ, без попередження та оголошення військових дій, виїхали для затримання заступника глави Офісу Президента у тій самій справі. І стосується вона не якихось там вигадок, а цілком реальних корупційних дій, пов'язаних з обміном квартир Нацгвардії.

Та тут, до цього каменю спотикання, з третьої сторони почала наближатися Генеральний прокурор Ірина Венедіктова – усунула прокурорів, назначила на їхнє місце себе. І почала у всьому розбиратися. Та ви не спішіть, розбирайтесь у "довгостроковій перспективі". Нам вже все одно спішити немає куди, бо всі терміни давно вже пройшли.

Дубінський та Деркач

А тим часом Печерський районний суд Києва зобов'язав генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову відкрити кримінальні провадження щодо ймовірного вчинення державної зради народними депутатами Олександром Дубінським і Андрієм Деркачем. Рік тому вони організовували пресконференції, на яких поширювали не обґрунтовані брехливі заяви, які по суті є ознаками втручання в вибори у Сполучених Штатах Америки.

Справа про держзраду Дубінського та Деркача / Фото "Цензор.нет"

Загалом ніби все зрозуміло. Але хотілося б уточнити, що справи за цими звинуваченнями слід було відкрити ще у жовтні. Бо вже й вибори пройшли й новий президент у США визначений.

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Але генеральна прокурорка, (єдина, хто має право ініціювати справи щодо депутатів), тоді відмовилась це робити. Як і відкривати справу про ймовірну брехню в декларації, про відмивання коштів і ухилення від сплати податків Олександром Дубінським. Тепер же цю статтю скасували. Та все ж цікаво, що тоді завадило почати розслідування? Мало доказів, фактажу? Неможливо довести?

Є процес. Все що відбувається по процесу і детективи НАБУ, і прокурори САП роблять у рамках закону. Єдина проблема яка в нас є зараз – це бажання видовищ. Ніхто не думає, що буде у довгостроковій перспективі. Всі хочуть зараз. Хайпануть. І це велика біда в Україні,

– розповідала Венедіктова.

Ні, ну якщо ви хайпом називаєте бажання справедливості, то нам більше немає про що говорити. Та будьте впевнені, пильно стежити за вашою діяльністю ми не перестанемо.