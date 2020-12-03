Рада міністрів ОБСЄ планує провести низку кадрових призначень у керівництві Організації. Зокрема, новим генеральним секретарем стане досвідчена німецька дипломатка Хельга Шмідт.

Про кадрові призначення, які цього тижня планує провести ОБСЄ, розповів чинний очільник безпекової Організації Еді Рама на засіданні міністрів. Про це повідомляє 24 канал.

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Кого призначать в ОБСЄ:

Хельга Шмідт (Німеччина) – генсек ОБСЄ,

Матео Мікаччі (Італія) – директор Бюро демократичних інститутів і прав людини,

Тереза Рібейра (Іспанія) – очільниця з питань свободи ЗМІ,

Кайрат Абдахманов (Казахстан) – верховний комісар з питань нацменшин.

Хто така Хельга Шмідт

Це відома німецька дипломатка, яка працювала в Міністерстві закордонних справ Німеччини понад 10 років. Згодом розпочала роботу в органах Європейського Союзу.

З 2016 року Хельга Шмідт працювала на посаді генерального секретаря Європейської служби зовнішніх зв'язків.