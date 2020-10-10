У Херсоні невідомий влаштував стрілянину: є поранений
У Херсоні на набережній парку Слави вночі 9 жовтня сталась стрілянина. У результаті одного чоловіка поранили.
Деталі стрілянини
Близько 22:30 у парку знайшли закривавленого чоловіка. Про це повідомили в пресслужбі поліції Херсонської області.
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Виявилось, що це був 35-річний житель Херсону. За попередньою інформацією, у чоловіка кілька разів вистрелили з невідомої зброї. Як повідомляють місцеві ЗМІ, за життя пораненого херсонця борються медики.
Що відомо про стрільця
Поранений зазначив, що до стрілянини може бути причетна людина, яка їхала на іномарці з єврономерами.
На території Херсона правоохоронці ввели операцію "Сирена". Наразі слідчі розшукують стрільця. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.
Місце, де сталась стрілянина: