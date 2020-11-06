Черговий корупціонер у погонах попався детективам ДБР 6 листопада у Херсоні. Затримали його за участю колег-поліцейських та прокурорів.

Про викриття підозрюваного у корупційному злочині правоохоронця повідомили в Офісі генерального прокурора. Затримали копа під час отримання ним повної суми хабаря.

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Підозрюваний працює слідчим Херсонського відділу поліції Головного управління Нацполіції регіону. Тож, займає фактично серйозну посаду.

За що вимагав гроші

Як стверджують детективи ДБР, які й розслідують справу хабарника, працівник МВС обіцяв сприяти "клієнтові" у поверненні йому заарештованої квартири. Свої послуги він оцінив у 85 тисяч гривень, які й отримав.

Невдовзі підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Йому інкримінують отримання хабаря. Якщо у суді провину слідчого доведуть, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Але в Україні притягнути до відповідальності правоохоронця дуже складно. Зазвичай вони зливають справи проти себе або на стадії досудового розслідування, або ж під час розглядання в суді.