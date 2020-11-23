За 30 гривень боргу: на Херсонщині 24-річний чоловік вбив товариша пляшкою
У Херсонській області суд виніс вирок мешканцю села Костогризове Олешківського району. Він до смерті забив свого знайомого через борг у 30 гривень.
Саме вбивство сталося 19 травня в будинку загиблого, повідомили у поліції Херсонської області. Про злочин копам повідомив місцевий мешканець.
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Що відомо про вбивство чоловіка через борг на Херсонщині
24-річний знайомий загиблого був нетверезим. Він зізнався копам у скоєнні злочину. За його ж словами, за кілька днів до вбивства він дав товаришу 30 гривень на придбання горілки.
Оковиту чоловік не купив, а гроші витратив. Саме цей факт розгнівав молодика, та він пішов сваритися.
Конфлікт швидко перейшов зі словесного у бійку, а юнак жорстко побив опонента розбитою пляшкою.
Поранення потерпілого виявилися не сумісними з життям, тож, він помер на місці.
Вже після цього гість попросив сусіда загиблого викликати швидку.
Після затримання підозрюваний перебував під вартою, а слідчі збирали докази причетності чоловіка до злочину.
Суд визнав вбивцю винним та обрав йому покарання у вигляді 10 років та 2 місяців ув'язнення.
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