У Херсонській області суд виніс вирок мешканцю села Костогризове Олешківського району. Він до смерті забив свого знайомого через борг у 30 гривень.

Саме вбивство сталося 19 травня в будинку загиблого, повідомили у поліції Херсонської області. Про злочин копам повідомив місцевий мешканець.

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Коли правоохоронці приїхали на місце, вони знайшли труп 40-річного власника будинку. А у сусідній кімнаті перебував сам підозрюваний.

Що відомо про вбивство чоловіка через борг на Херсонщині

24-річний знайомий загиблого був нетверезим. Він зізнався копам у скоєнні злочину. За його ж словами, за кілька днів до вбивства він дав товаришу 30 гривень на придбання горілки.

Оковиту чоловік не купив, а гроші витратив. Саме цей факт розгнівав молодика, та він пішов сваритися.

Конфлікт швидко перейшов зі словесного у бійку, а юнак жорстко побив опонента розбитою пляшкою.

Поранення потерпілого виявилися не сумісними з життям, тож, він помер на місці.

Вже після цього гість попросив сусіда загиблого викликати швидку.

Після затримання підозрюваний перебував під вартою, а слідчі збирали докази причетності чоловіка до злочину.

Суд визнав вбивцю винним та обрав йому покарання у вигляді 10 років та 2 місяців ув'язнення.