Надзвичайна подія сталася на трасі Миколаїв — Херсон 11 листопада. Нетверезий чоловік, який підсів до рейсового автобусу Одеса — Каховка, заявив про намір підірвати транспортний засіб.

Зловмисник вимагав від водія зупинити автобус, а також загрожував застосувати вибухівку, якщо його вимоги не виконають, повідомили у поліції Херсонської області. В такий спосіб він відреагував на зауваження водія.

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Скільки людей перебувало в салоні автобусу, невідомо.

Загрожував порізати себе

За даними правоохоронців, чоловік був нетверезим та заважав водієві керувати транспортним засобом. Коли його попросили не відволікати водія, він оголосив про захоплення автобусу, дістав ніж та став погрожувати, що спричинить собі ушкодження.

Заручники змогли викликати поліцію, а патрульні досить швидко дісталися місця інциденту.

Поліцейські роззброїли бешкетника та затримали його. Ним виявився 47-річний безпритульний.

Подію копи кваліфікували як неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо суд визнає провину чоловіка, наступні 2 – 6 років він може провести у тюрмі.