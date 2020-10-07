У селищі Каланчак Херсонській області 36-річна місцева жителька втопила в зрошувальному каналі свого 4-річного сина. Хлопчик мав тяжкі вроджені захворювання.

Селище Каланчак на Херсонщині не може оговтатися від трагедії. Детальніше – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Про зникнення дитини в поліцію повідомив батько. Попри те, що з родиною чоловік не жив, до сина навідувався постійно.

Богдан народився з вадами і відставав у розумовому розвитку. Як з'ясували правоохоронці, матір хлопчика, 36-річна Раїса, вбивство спланувала. Жінка з дитиною доїхала рейсовим автобусом до зрошувального каналу, де і сталася трагедія.

Вона пояснила, що хотіла покінчити життя самогубством, і нібито разом з сином стрибнула у воду. Хлопчик втопився, а жінка змогла вибратись з каналу,

– повідомила речниця поліції Херсонщини Тетяна Пшонь.

Односельці не розуміють, чому жінка так вчинила. За їхніми словами, Раїса була ідеальною матір'ю, попри те, що після розлучення хворою дитиною опікувалася сама.

"Вона жила тільки для дитини і з дитиною", – розповіла мешканка селища Каланчак Ліна Білоброва.

Жінка встигла влаштувати сина в дитсадок, але відвідувати його хлопчик не зміг.

Батько загиблого хлопчика мешкає в сусідньому селі. Говорити про те, що сталося йому важко, тому до журналістів він не вийшов. Натомість колишня теща звинувачує саме його в трагедії.

Жінка відзначила, що чоловік кричав та вживав нецензурні слова при дитині. Крім цього, іноді він вживав силу щодо хлопчика.

Пояснення психологів

Психологи вважають, що родині потрібна була кваліфікована допомога. Але в сільській місцевості за нею звертатися не заведено.

Коли в людини завершуються внутрішні ресурси, а зовнішніх недостатньо, формується згущена свідомість, то трапляються випадки, коли мати накладає на себе руки чи навіть здатна вбити дитину,

– пояснила психологиня Галина Колісніченко.

І додала, особливо це стосується незахищених верств і матерів, які самі виховують дітей з інвалідизуючим станом.

Що загрожує жінці за вбивство

Наразі 36-річна Раїса перебуває у слідчому ізоляторі, їй повідомили про підозру. Жінці призначено судово-психіатричну експертизу.

Якщо правоохоронці доведуть провину матері, за вбивство 4-річного сина їй загрожує до 15 років в'язниці.