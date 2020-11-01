На Херсонщині відтворили садибу-музей Остапа Вишні. Вона розташована у селі Кринки, де часто перебував гуморист. Зокрема, там він написав свої знамениті "Мисливські усмішки".

Садибу, в якій облаштували музей, перетворила на так звану новобудову. Аутентична хата опинилась на території військової частини, туди стороннім не можна, тому загальнодоступну будівлю звели поруч. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Місцеві мешканці й досі пам'ятають Остапа Вишню. За словами письменника Василя Чечина, він завжди згадує про те, як Вишня гуляв зі своїм собакою і насолоджувався красою природи.

Експонати музею

Водночас всі експонати є справжніми, для музею-садиби Остапа Вишні їх збирали всім селом. Серед відомих речей – відреставровані стіл і стілець та друкарська машинка, яку подарували люди.



Експонати збирали всім селом / Скриншот з відео

Головним артефактом у колекції є рукопис оповідання "Щука", яке селяни знайшли в руїнах старої садиби. Цей твір Остап Вишня написав саме в Кринках. Зокрема в музеї є ваги, якими він важив щуку та спінінг, на який її ловив. Селяни зберігали та реставрували експонати в очікуванні на появу музею.

У 2019 році жителі села реставрували унікальні фотографії з Остапом Вишнею. Однак повертати їх було нікуди, про це з репортажу дізнався столичний забудовник.



Мешканці села реставрували унікальні фотографії / Скриншот з відео

Відбудова садиби

Нову садибу збудували так само як було у відповідному кресленні старої хати. Творець садиби-музею Сергій Одарич зазначив, що для побудови використовували натуральні матеріали, які використовували протягом 100 років, зокрема:

черепашник,

штукатурки,

очерет,

дерево,

натуральні вікна.



Нову садибу збудували за кресленням старої хати / Скриншот з відео

За його словами, вікна взагалі перенесли з минулої садиби. Водночас у музеї будуть проводити літературні вечори та фестивалі. Відтворену садибу письменника забудовник подарував громаді. Об'єкт вже внесли у туристичні маршрути.



У музеї будуть проводити літературні вечори / Скриншот з відео