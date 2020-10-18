Херсонський завод "Паллада" побудує плавучий причал для потреб Військово-морських сил України. Відповідний контракт під час свого серпневого візиту на Херсонщину обгорював президент Володимир Зеленський.

Завод уклав контракт з Міністерством оборони більш ніж на 23 мільйони гривень, про це повідомив тамтешній голова ОДА Юрій Гусєв.

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За його словами, ця угода – надзвичайно важлива для "Паллади". Адже завод протягом багатьох років не отримував державних замовлень.

"Я щасливий, що ми отримали результат спільної роботи, виконавши доручення президента та відкривши нові можливості для заводу, – підсумував очільник Херсонської ОДА.

Що відомо про завод "Паллада"

"Паллада" спеціалізується на будівництві залізобетонних композитних плавучих доків для обслуговування суден цивільного та військового флоту.

Чимало з цих плавучих доків є унікальними та не мають аналогів у світі. У 2011 році підприємство увійшло до складу державного концерну Укроборонпром.