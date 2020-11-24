В одному з супермаркетів мережі "Сільпо", який розташований у ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, трапився курйозний випадок. Чоловік у плавках і шапочці для плавання пірнув в акваріум у рибному відділі. Його вже розшукує поліція.

Хлопця хочуть покарати за дрібне хуліганство. Відео інциденту у супермаркеті з'явилось у соцмережі.

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► Що відомо про незнайомця в акваріумі

Вдалося з'ясувати, що чоловік, який скупався в акваріумі, насправді блогер-пранкер Михайло Шаталов. Він знімає жартівливі відео, де розігрує людей та показує їх реакцію. Подія в супермаркеті теж була для нього "розважальним контентом".

Варто зазначити, що за блогером стежать в інстаграмі понад 255 тисяч людей.

► Як він прокоментував свої дії

Сам Шаталов на своїй сторінці в інстаграмі сказав, що охоронці "круті, впізнали його і відпустили". Своїм підписникам, які не оцінили "жарту", також відповів.

"Ті, хто пише, що я знущався з риби – ні, друзі. Я навпаки її врятував. Тепер її не купуватимуть і вона хоч трохи поживе", – сказав Шаталов.

Шаталов прокоментував пірнання в акваріум: відео

► Хлопця розшукують поліціянти

Про те, що чоловіка розшукують правоохоронців, повідомило місцеве видання "Кавун.city". Як розповів представник пресслужби поліції Херсонщини Віталій Байдаров, пранкера хочуть звинуватити у дрібному хуліганстві. Йому загрожує штраф в розмірі до 199 гривень.