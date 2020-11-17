Сьогодні я вперше за 7 років війни побачила як доставляють поранених бійців потягом Інтерсіті.

Викривлена реальність українців

На першій колії вже чекала швидка. Поліція разом з працівниками Укрзалізниці перекрили вхід до 1 вагону, допоки хлопця на ношах не винесли з вагону та за ним не вистрибнув з гіпсом другий.

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Найцікавіше було спостерігати за людьми, які вже скупчились на вході в вагон. "Ви всі встигнете," – спокійно сказав стюард.



Так транспортують пораненого українського військового потягом / Фото авторки

Хтось просто мовчки дивився, абсолютно не емоційно та спокійно, ніби вони бачать таке ледве не щодня, хтось питав: "О, а що це?". Хтось: "Це мертвий?".

У мене, людини, яка дотична до війни, яка "упаковувала" таких бійців на евакуацію з Авдіївки – здається серце хотіло вистрибнути і побігти до цих двох хлопців.

На якійсь хвилині абсолютно конечних фраз, які почали мене відверто дратувати, я повернулась до двох чоловіків і сказала, що це привезли поранених на війні Захисників з госпіталя в Покровську і, скоріше за все, зараз один з них поїде в реанімацію нашої лікарні.

На що я чую: "Мдааа, это ж надо. Что за страна такая?". І ось нас вже запускають в вагон.

Війна крізь призму українського суспільства

Я сідаю на своє місце, а в голові купа думок – яка це бригада? Скільки йому років? Які саме в нього поранення? Що "прилетіло"? Яка допомога була надана одразу? Кого зачепило ще? Як евакуювали?

Пишу цей текст. Їду в Київ. В обід десь буду вчергове розказувати про війну. Ввечрі заварю мамин чай та піду спати.

А весь цей час за життя та здоров'я цього хлопця та інших поранених під час "крутого перемир'я" буде йти боротьба. В цей час хтось вже на східних підсніжених позиціях буде продовжувати відстоювати наші кордони та захищати Україну від російського ворога.

Десь у фронтових стабпунктах чекатимуть знову на поранених. Чекатимуть чергового порушення перемир'я. Щоб знову був борт. Знову була реанімація.

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А наше життя провдовдується далі. Життя, в якому з кожним роком війна стає чимось дуже далеким та "аморфним".

І хтось в вагоні спитає : "а что война еще идет?"

Джерело: Facebook