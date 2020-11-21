За переказами наших предків, містичні істоти були у кожному будинку, озері, лісі та в болоті. Хтось із них був добрий і допомагав людям, а хтось – злий, і намагався нашкодити.

Про найдивніших істот в українській міфології, розповідає 24 канал.

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Міфічні істоти

Потерчата

Потерчатами в українській міфології називають дітей, які померли нехрещеними, або їх душі. Це демонічна істота. В книжках можна знайти ще іншу назву потерча – це потерчук або страдча.

За переказами, душі нехрещених дітей протягом 7 років літають і просять "Хреста!". Їхні голоси схожі на жаб'яче кумкання. А хто почує, той повинен пожаліти нещасну душу: кинути хустинку, рушник або шматок полотна, як крижмо для хрещення. І потрібно промовити: "Іван та Марія! Хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь." та дати ім'я дитині. Тоді потерча стане янголом.

Якщо ж за 7 років маля ніхто не охрестить, то воно потрапляє до нечистих духів і стає мавкою, "семиліткою".



Потерчата – це мертва, нехрещена дитина / Ілюстрація uamodna

Русалки

Про вигляд цієї істоти, походження, здібності та відношення до людини досі сперечаються. Загалом русалки – це духи померлих жінок і дівчат, які з'являються влітку в полях, лісах, біля річок.

За переказами, русалки мають вигляд тіней людей, ходять голі або не відрізняють зовнішньо від людей. А в деяких повір'ях русалка може набути подоби тварини – щура, птаха, корови та інших.



Русалки можуть нашкодити людині / Фото uamodna

Чугайстер

Чугайстер – це фантастичний образ в українській міфології, який невідомий іншим слов'янським народам. Його часто описують як веселого, життєрадісного, оброслого чорною або білою шерстю лісовика із блакитними очима. Чугайстер танцює та співає. Крім того, він полює на мавок, які заманюють молодих лісорубів та пастухів у нетрі й гублять їх.

Ще чугайстра уявляли у вигляді вітру або вихору. Він не є небезпечним для людини.



Чугайстер полює на мавок, які затягають людей у воду / Ілюстрація author.today

Вій

Персонаж з української демонології, який володіє довгими й густими повіками, через які нічого не бачить. Коли нечиста сила підіймає вії, його погляд вбивчий і руйнівний. Про нього навіть писав Микола Гоголь в однойменній повісті.

Є й інші міфічні персонажі, які схожі на Вія: святий Кас'ян, "шолудивий Буняка", Солодовій Буніо. Всіх їх об'єднує спільна риса – довжелезні вії, брови чи повіки, та вбивчий, руйнівний погляд.



Вій своїм поглядом міг убити / Ілюстрація librovortex.blogspot

Домовик

Домовик – це персонаж слов'янської міфології, дух або хатнє божество, що живе в хаті та піклується про неї та її мешканців, або навпаки – шкодить їм.

За повір'ям, він уявлявся невидимим, або видимим лише господарям хати чи тим людям, що добре до нього ставляться. Його також описують як невелику тінь, або у вигляді людини. Інші відомі перекази говорять, що домовик мав вигляд дещо безформної й волохатої істоти.



Домовика можуть побачити господарі / Ілюстрація Івана Білібіна

Перелесник

Ще один злий дух, який шкодить людям – це перелесник, або як його ще часто називають – налітник. Він набуває подоби близьких людей, яких уже немає в живих, і намагається нашкодити.

За повір'ям, якщо перелесник пролітає над хатою, то господарство в ній занепаде.



Перелесник – це злий дух, який шкодить людям / Ілюстрація pinterest