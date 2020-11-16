17-річний хлопець у Черкасах викликав швидку, скаржився на біль у серці. Приїзд медиків обернувся скандалом: підліток вдарив фельдшерку електрошокером. Інцидент набув розголосу у місцевих ЗМІ, бо цього хлопця вся Україна знає як героя.

Інцидент стався у п'ятницю ввечері, але розголосу набув дещо згодом – коли стало відомо, що головний його фігурант є відомою особою. Хлопчина, який викликав швидку та вдарив струмом фельдшерку у Черкасах, у 2016 році врятував життя двом дівчаткам на Дніпрі. Про все це написало видання "Дзвін" та інші місцеві ЗМІ.

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Все, що відомо про інцидент у Черкасах із нападом на фельдшерку (з місцевих ЗМІ)

Юнак 17 років викликав швидку, скаржився на біль у серці та розповідав, що напередодні постраждав від удару електрошокером. Лікарі приїхали на виклик, як робили це неодноразово.

та розповідав, що напередодні постраждав від удару електрошокером. Лікарі приїхали на виклик, як робили це неодноразово. Медики кажуть, що від хлопця часто надходять виклики – або до нього, або до його бабусі. До того ж вони добре знають хлопця як героя, який врятував дівчат 7 та 8 років з-під криги на Дніпрі у 2016 році.

– або до нього, або до його бабусі. До того ж вони добре знають хлопця як героя, який врятував дівчат 7 та 8 років з-під криги на Дніпрі у 2016 році. Однак зараз чи не під час кожного виклику трапляються скандали. І після кожного від відомого геройським вчинком хлопця сипляться скарги на всі можливі урядові лінії, до Кабінету Міністрів, в Офіс Президента тощо.

І після кожного від відомого геройським вчинком хлопця сипляться скарги на всі можливі урядові лінії, до Кабінету Міністрів, в Офіс Президента тощо. Не обійшлося без скандалу й цього разу. 21-річна фельдшерка зробила ЕКГ та виміряла тиск пацієнту начебто під супровід коментарів нецензурними словами. Жінка не побачила підтвердження скарг хлопця.

Тоді він почав сперечатися, розкидаючи речі, трощити все кулаками, а потім витягнув електрошокер. У підсумку фельдшерка зазнала удару струмом. Вона перебуває у лікарні з порушеннями серцевого ритму.

а потім витягнув електрошокер. У підсумку фельдшерка зазнала удару струмом. Вона перебуває у лікарні з порушеннями серцевого ритму. На місце інциденту довелося викликати поліцію.

Це не перша ситуація, коли за юнаком зауважували агресію

25 листопада 2018 року у ЗМІ з'явилася інформація, що водій черкаської маршрутки побив підлітка, який врятував на Дніпрі двох дітей. А все через те, що йому не сподобалося пільгове посвідчення дитини.

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Ситуація була дуже резонансною, мер Черкас Анатолій Бондаренко тоді зібрав цілу нараду з усіх причетних, аби розібратися.

У підсумку кондукторка визнала, що посвідчення у дитини таки було справжнє. Однак звинувачений у нападі водій заявив, що насправді це хлопець накинувся на нього.

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