Хлопець, якого Україна знає як героя, вдарив електрошокером фельдшерку
17-річний хлопець у Черкасах викликав швидку, скаржився на біль у серці. Приїзд медиків обернувся скандалом: підліток вдарив фельдшерку електрошокером. Інцидент набув розголосу у місцевих ЗМІ, бо цього хлопця вся Україна знає як героя.
Інцидент стався у п'ятницю ввечері, але розголосу набув дещо згодом – коли стало відомо, що головний його фігурант є відомою особою. Хлопчина, який викликав швидку та вдарив струмом фельдшерку у Черкасах, у 2016 році врятував життя двом дівчаткам на Дніпрі. Про все це написало видання "Дзвін" та інші місцеві ЗМІ.
Читайте також У Львові 17-річний хлопець вкрав з кіоску цигарки: йому загрожують 3 роки ув'язнення – фото
Все, що відомо про інцидент у Черкасах із нападом на фельдшерку (з місцевих ЗМІ)
- Юнак 17 років викликав швидку, скаржився на біль у серці та розповідав, що напередодні постраждав від удару електрошокером. Лікарі приїхали на виклик, як робили це неодноразово.
- Медики кажуть, що від хлопця часто надходять виклики – або до нього, або до його бабусі. До того ж вони добре знають хлопця як героя, який врятував дівчат 7 та 8 років з-під криги на Дніпрі у 2016 році.
- Однак зараз чи не під час кожного виклику трапляються скандали. І після кожного від відомого геройським вчинком хлопця сипляться скарги на всі можливі урядові лінії, до Кабінету Міністрів, в Офіс Президента тощо.
- Не обійшлося без скандалу й цього разу. 21-річна фельдшерка зробила ЕКГ та виміряла тиск пацієнту начебто під супровід коментарів нецензурними словами. Жінка не побачила підтвердження скарг хлопця.
- Тоді він почав сперечатися, розкидаючи речі, трощити все кулаками, а потім витягнув електрошокер. У підсумку фельдшерка зазнала удару струмом. Вона перебуває у лікарні з порушеннями серцевого ритму.
- На місце інциденту довелося викликати поліцію.
Це не перша ситуація, коли за юнаком зауважували агресію
25 листопада 2018 року у ЗМІ з'явилася інформація, що водій черкаської маршрутки побив підлітка, який врятував на Дніпрі двох дітей. А все через те, що йому не сподобалося пільгове посвідчення дитини.
Тут детальніше У Черкасах водій виштовхав з автобуса підлітка-пільговика: чому постраждає все місто
Ситуація була дуже резонансною, мер Черкас Анатолій Бондаренко тоді зібрав цілу нараду з усіх причетних, аби розібратися.
У підсумку кондукторка визнала, що посвідчення у дитини таки було справжнє. Однак звинувачений у нападі водій заявив, що насправді це хлопець накинувся на нього.
Як 13-річний хлопець у Черкасах став відомим на всю Україну
- У грудні 2016 року 13-річний хлопець потрапив у сюжети центральних каналів, місцева влада нагороджувала його та ставила у приклад. Адже він врятував життя двох дівчат 7 та 8 років, які провалилися на Дніпрі під кригу. Одну з яких, до слова, витяг власноруч, а іншу вже діставав надзвичайник із ДСНС.
- Оскільки про юнака багато писали ЗМІ, стало відомо й те, що він має першу групу інвалідності через проблеми із зором. На його порятунок збирала гроші вся країна.
Поділитися новиною