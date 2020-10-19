Внаслідок вибуху газу на першому поверсі багатоквартиного будинку у Красилові зазнали пошкоджень пенсіонер та підліток. Хлопчика терміново госпіталізували із опіками обличчя 2 ступеня.

Подробиці жахливого інциденту повідомили у поліції Хмельницької області. За даними правоохоронців, вибух стався через помилку чоловіків, які робили ремонт на кухні квартири.

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Як з'ясували слідчі, 62-річний пенсіонер та 30-річний чоловік обрізали газовий стояк замість водяного. Через це й стався витік, який привів до надзвичайної події.

Масштабні наслідки

Судячи з фотографій з місця інциденту, вибух був досить потужним. Хвиля вибила шибки у самій квартирі, рознесла вікна під'їзду та двері сусіднього житла.



Двір перед під'їздом засіяло уламками скла / Фото пресслужби поліції Хмельницької області

У результаті вибуху серйозно травмувався 14-річний підліток, який знаходився у приміщенні. Старший з робітників отримав опіки рук, шеї та обличчя. Медики надали йому допомогу без госпіталізації.

Штраф, виправні роботи чи обмеження волі

Правоохоронці розслідують кримінальну справу щодо події за статтею про порушення вимог пожежної безпеки. За настільки серйозну помилку, яка могла б призвести до руйнування всього будинку, порушників можуть лише оштрафувати, відправити на виправні роботи або засудити до 3 років обмеження волі.

Дивіться відео з місця вибуху газу на Хмельниччині: