У Хмельницькій області правоохоронці затримали злодіїв, які у п’ятницю 27 листопада, обікрали у Кам’янці-Подільському чоловіка з Дніпра. В його сумці було понад 700 тисяч гривень.

Злочинці не встигли їх витратити або ж втекти далеко. Їх "накрили" у готелі у Волочиському районі. Про це повідомляє пресслужба поліції у Хмельницькій області.

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Обставини злочину

Зловмисники скоїли крадіжку на стоянці одного із гіпермаркетів Кам’янця-Подільського, після чого одразу ж покинули місто. Правоохоронці завдяки записам камер спостереження вирахували, на якому автомобілі пересувалися підозрювані, і менш ніж за добу затримали крадіїв.

Злочин стався минулої п’ятниці, 27 листопада. Цей день зловмисники обрали не випадково, адже у так звану "чорну п’ятницю" поблизу гіпермаркетів потенційних жертв набагато більше.

Увагу крадіїв привернула автівка з дніпровськими номерами. Вони дочекались, поки водій та пасажир зайдуть всередину гіпермаркету. Тоді один із затриманих за допомогою сканера відчинив транспортний засіб, в салоні автомобіля він виявив сумку з грошима з якої викрав понад 730 тисяч гривень.

Вкрадені гроші повернуть власнику / Фото Нацполіції

Після цього його одразу ж підібрав спільник, який був на автомобілі, і чоловіки покинули місто.

Що загрожує злодіям?

Поліція встановила особи порушників — ними виявилися 55-річний житель Кам’янця-Подільського та 54-річний львів’янин. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.